Caleta Olivia se prepara para un gran clasificatorio nacional de freestyle y grafiteada juvenil

La Secretaría de Turismo de Río Gallegos, junto con la Casa de la Juventud, organiza un evento para jóvenes con batallas de rap, hip hop y grafiteada en Okean. La actividad servirá como instancia previa para la competencia provincial del 21 de septiembre.

Caleta Olivia será sede el próximo 31 de agosto de una jornada juvenil única, que combina batallas de freestyle, hip hop y grafiteada, en el marco de la séptima jornada nacional de la FMS (Máster Freestyle). El evento se llevará a cabo en Okean, de 16:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita y participación abierta para todos los jóvenes de la zona norte de la provincia.

Damián Álzaga, desde la Casa de Turismo de Río Gallegos, destacó:

“Esta es una actividad que se realiza desde la Secretaría de Turismo en conjunto con la Casa de la Juventud, con fecha central el 21 de septiembre en la capital provincial, pero que tendrá una instancia previa de preclasificación en distintas localidades de la provincia, y Caleta Olivia no es ajeno a eso. Hace tres años que no se realizaba algo parecido acá y se espera una gran concurrencia. Paralelo a esto, se va a realizar una grafiteada donde los chicos podrán volcar su arte”.

Por su parte, Ariana Ibáñez agregó detalles sobre la inscripción y logística:

“Vamos a estar inscribiendo en la Casa de Turismo de Río Gallegos, sede Caleta Olivia, en la Av. San Martín, a pasos del Gorosito, o por teléfono al 2966 214950. La convocatoria es para toda la zona norte, es decir, los jóvenes de otras localidades pueden concentrar acá. La batalla de freestyle será con público presente, y el jurado seleccionará 4 cupos que participarán en la fecha provincial del 21 de septiembre”.

Este evento representa una oportunidad para que los jóvenes artistas locales se muestren y formen parte de una competencia nacional, mientras disfrutan de actividades culturales y recreativas en su ciudad.