Caleta Olivia se prepara para mostrar su potencial en la Feria Internacional de Turismo

La ciudad participará nuevamente de la FIT en Buenos Aires, donde presentará sus atractivos naturales, productos locales y propuestas vinculadas al turismo costero.

Caleta Olivia tendrá presencia en la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se desarrollará en la Rural de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes del sector en Latinoamérica. Representando a la ciudad, Damián Musacchia, técnico en Turismo e integrante de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad, adelantó que este año llegarán con más propuestas y material para difundir.

“Este año llegamos un poco más preparados que el año pasado, donde me tocó participar por primera vez y ver cómo era la movida turística que se genera allí en la Rural de Buenos Aires. Es un espacio gigante, donde cada provincia expone sus grandes cualidades y cada localidad también. Nosotros estamos dentro de un stand con la Provincia de Santa Cruz, en el Ente Patagonia, muy bien contenidos y compartidos con todas las potencialidades turísticas de la provincia”, explicó Musacchia en diálogo con La Mañana en Patagonia.

Entre las novedades, destacó que contarán con merchandising, productos locales y material digital para promocionar la ciudad: “Tenemos tres códigos QR que derivan a páginas donde se pueden conocer los servicios, atractivos turísticos e historia. Además, contamos con la app desarrollada por la Universidad con el circuito histórico. De a poco, cada año vamos avanzando un poquito más”.

Uno de los ejes centrales de la presentación será la propuesta de “Ciudad de las Ballenas”, impulsada tras la reciente ley de regulación de avistajes. “Estamos todo el tiempo tratando de consolidar esta posibilidad de tener prestadores que embarquen a la gente para poder ver a las ballenas. Tenemos dos disertaciones preparadas para hablar sobre esto”, afirmó.

Musacchia también resaltó el interés que genera la ciudad en el ámbito académico: “A veces desconocemos cómo ven otras provincias a Caleta Olivia. Nos sorprendió que muchos estudiantes de distintas universidades se acercan a nuestro stand y nos cuentan que llegan a nuestra ciudad para realizar estudios específicos. No estamos dimensionando el valor que tiene Caleta Olivia en otros lugares”.

De esta manera, la delegación local buscará posicionar a la ciudad como un destino turístico con identidad propia dentro de la vidriera nacional e internacional que ofrece la FIT.