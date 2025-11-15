Caleta Olivia se prepara para los festejos por el 124° aniversario

Con el objetivo de embellecer, ordenar y mejorar los espacios públicos que serán escenario de las diversas actividades en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la localidad, la Municipalidad de Caleta Olivia lleva adelante un amplio operativo de limpieza, desmalezamiento, forestación y pintura en el casco céntrico.

El trabajo mancomunado y planificado entre los diferentes sectores permite que las tareas sean efectivas por tramo, con el fin de que los caletenses disfruten a pleno de los espacios elegidos para los festejos por el cumpleaños de la ciudad.

Durante esta semana las cuadrillas pertenecientes a diferentes áreas del municipio intervinieron con la remarcación de sendas peatonales, rampas para personas con discapacidad, cartelería y cordones, apelando siempre a la responsabilidad de los habitantes para su cuidado y el respeto por el peatón.

Por otro lado personal de espacios verdes, forestación y barrido y limpieza interviene en el ingreso a la localidad sobre Av. Alem, continuando por Av. San Martín, Independencia, Lisandro de la Torre y Eva Perón, recordando que, estos últimos, serán los puntos de concentración de los eventos culturales, gastronómicos y de emprendedores durante los días 20, 21 y 22 de noviembre.

Por otro lado la Municipalidad continúa con el plan de bacheo, reconstrucción de veredas y un importante trabajo en lo que será el desvío de la flota pesada por circunvalación desde el 20 de noviembre, con el objetivo de evitar el paso de camiones por el centro y la costanera de la ciudad.

La Municipalidad invita a la comunidad a disfrutar a pleno de los tres días de fiesta que vivirá la ciudad en el marco del 124° aniversario.