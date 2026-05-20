Caleta Olivia se prepara para el desfile por el 25 de Mayo

El equipo de la Supervisión de Protocolo, junto a distintas áreas de la Municipalidad, se encuentra trabajando en la logística del acto y desfile cívico-militar, que se desarrollará el lunes 25 de mayo a partir de las 10 horas sobre la Avenida Independencia y San Martín.

En este contexto, la Supervisión convoca a todas las instituciones educativas, deportivas y vecinos a participar de uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad. Al respecto, Rebeca Fernández, supervisora de Protocolo, mencionó que se está trabajando en la deterninación del perímetro para aunar criterios en las tareas logísticas que conlleva un acto de estas características.

“Todos podemos ser parte de este desfile y me parece propicio caminar por la Patria y desfilar por ella. Una de las premisas del señor intendente Pablo Carrizo también es que se realicen estos desfiles”, manifestó.

Por otro lado, también explicó que durante la Semana de Mayo permanecerá una bandera de grandes dimensiones en el mástil principal de El Gorosito.

“Se trata del mástil ubicado en inmediaciones del monumento El Gorosito donde izaremos la bandera nacional. También invitamos a las instituciones y vecinos a embanderar sus espacios, como así también a la hora de asistir al evento, pueden acercarse vestidos de época, con camisetas argentinas porque todo va a ser bueno para que podamos empezar este desfile”, finalizó.