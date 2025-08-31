Caleta Olivia: se descubre que la denuncia de robo era falsa, se trató de un robo ficticio

En relación a la información difundida sobre un presunto hecho delictivo ocurrido en Caleta Olivia durante la madrugada del sábado, se informa a la comunidad que, luego de las investigaciones realizadas por la División de Investigaciones (DDI) y Criminalística, se determinó que la denuncia era falsa, tratándose de un robo ficticio, ya que el denunciante inventó el asalto y posteriormente restituyó los elementos que había declarado como sustraídos.

De acuerdo con las diligencias realizadas y las pruebas recolectadas, se estableció que nunca existió el ingreso de personas armadas ni los hechos de violencia relatados en la denuncia.

Se recuerda a la población que radicar una denuncia falsa constituye un delito y acarrea consecuencias legales.

Este tipo de acciones generan un grave perjuicio para la comunidad, se hace un llamado a la responsabilidad ciudadana y al compromiso con la verdad en todo procedimiento de denuncia, entendiendo que la confianza en las instituciones y la seguridad de la sociedad dependen de ello.