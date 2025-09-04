EN VIVO
Caleta Olivia: Ross se reunió con autoridades del Hospital Zonal

La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, junto a su equipo de trabajo avanza en acciones para fortalecer el funcionamiento y la atención para toda la comunidad, en el Hospital Zonal de Caleta Olivia “Padre Pedro Tardivo”.

En este sentido, la ministra Ross junto a la secretaria de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Daniela Carod, mantuvieron una reunión de trabajo con Daniel Covas y Mercedes Picasso, autoridades sanitarias del hospital.

Durante el encuentro se abordaron distintas temáticas de índole sanitaria, y se realizó un análisis de situación a los fines de fortalecer la implementación de estrategias y líneas de acción de salud, para continuar mejorando la atención de toda la comunidad.

