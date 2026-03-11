Caleta Olivia: Relevamiento territorial en el marco del Plan Invernal

Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, el equipo del CIC San Cayetano de la ciudad de Caleta Olivia llevó adelante un relevamiento territorial con el objetivo de identificar y acompañar a familias en situación de vulnerabilidad de cara al periodo invernal.

Durante las jornadas de trabajo, los equipos realizaron visitas domiciliarias y mantuvieron diálogo con vecinos y vecinas para relevar las condiciones habitacionales y detectar las principales necesidades de cada grupo familiar; cómo también la apoyatura financiera por tres meses para la recarga de garrafas, por parte de la cartera social provincial.

El abordaje territorial se desarrolló en los barrios Bicentenario, Esperanza, Bontempo y René Favaloro, donde se registraron distintas situaciones sociales que serán acompañadas y monitoreadas por el equipo del CIC, articulando las respuestas necesarias para cada caso.

Este tipo de acciones forman parte del trabajo que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, y permiten fortalecer la presencia del Estado en los barrios, además de detectar de manera temprana a las familias que requieren asistencia durante el período invernal.