Caleta Olivia: recuperan una camioneta robada en Buenos Aires con pedido de secuestro activo

Efectivos de la División de Investigaciones de Caleta Olivia localizaron una Ford Ranger que tenía pedido de secuestro por un hecho de robo en la provincia de Buenos Aires. El vehículo quedó bajo resguardo policial.

En la mañana del jueves 14 de agosto, alrededor de las 11 horas, personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia —dependiente del Departamento de Delito Organizado Zona Norte— localizó una camioneta Ford Ranger, dominio NZG-690, que presentaba irregularidades legales.

El hallazgo se produjo durante tareas de rutina, cuando los efectivos advirtieron que sobre el vehículo pesaba una orden de secuestro emitida por el Juzgado de Instrucción N°2 de Caleta Olivia. De inmediato, se solicitó la intervención de personal de la Planta Verificadora de Bomberos para realizar la inspección correspondiente.

Tras el procedimiento, se constató que la camioneta tenía un pedido de secuestro activo en la provincia de Buenos Aires por un hecho de robo. Finalmente, el rodado fue incautado y quedó bajo custodia de la División de Investigaciones junto a su llave de ignición.