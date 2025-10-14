Caleta Olivia: Reconocimiento a jóvenes que realizaron pasantías laborales en Turismo

Este martes 14 de octubre, la Municipalidad de Caleta Olivia a través de la Subsecretaría de Turismo, llevó a cabo la entrega de certificados a 15 estudiantes del Colegio Secundario N° 13 “Leopoldo Lugones”, quienes completaron su etapa de pasantías laborales en la dependencia.





Los jóvenes concretaron diversas tareas administrativas y de promoción turística con gran desempeño, lo que fue valorado por la subsecretaria de Turismo, Valeria Negro, al otorgar los certificados correspondientes.



“Es un buen motivo para reconocerlos y celebrar la finalización de este proceso que tuvieron con nosotros y, de alguna manera, incentivarlos para que sigan por este camino”, subrayó.



Asimismo, sostuvo que la experiencia permitió a los estudiantes aplicar conocimientos adquiridos durante su formación. “Si bien están finalizando ya el ciclo lectivo y en su 5° Año, es la orientación justamente donde la práctica hace también a todo esto que ellos quieren desarrollar y que quizás el día de mañana eligen para seguir estudiando”, mencionó.





Finalmente, Negro explicó que, durante este periodo de formación, el grupo pudo conocer la dinámica del trabajo y transitar por las diferentes oficinas, aprendiendo a recibir y brindar información a turistas, como también orientar a vecinos de la ciudad que consultan sobre distintos servicios.