Caleta Olivia: Realizarán conversatorio sobre consumo problemático en barrio Koltun

La propuesta impulsada por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Infancias y Adolescencias, es abierta a toda la comunidad y tendrá lugar el viernes 19 de septiembre a las 11:30 horas en la sede vecinal del barrio.



La Lic. Susana Pino, secretaria de Infancias y Adolescencias explicó que la iniciativa forma parte de las actividades cargo del Consejo Consultivo Adolescente y responde a una solicitud realizada por integrantes de la institución vecinal. “Nos trajeron algunas inquietudes para trabajar en el barrio y una de ellas es la charla”, mencionó.



En este sentido, señaló que reciben de manera constante pedidos de instituciones educativas y vecinales para abordar problemáticas puntuales vinculadas a adolescentes, ante lo cual brindan respuestas junto al equipo técnico integrado por una trabajadora social, un abogado y un psicólogo.



“En este caso es consumo problemático, más que nada enmarcado hacia los adolescentes, porque está dentro de lo que es la temática del Consejo Consultivo Adolescente, pero nos han traído otras temáticas como violencia en el noviazgo, y ciberbullying así que en eso estamos preparando varios conversatorios”, indicó.



Finalmente, Pino resaltó la recepción de estas propuestas que cuentan con amplia participación. Asimismo, señaló que también es una instancia propicia para compartir la difusión de la Linea 102, un servicio gratuito y confidencial de escucha y orientación para adolescentes, disponible las 24 horas.