Caleta Olivia: realizan trabajos de mantenimiento en la Estación Elevadora N°8 para optimizar el sistema cloacal

Personal operativo de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) realizó tareas de limpieza y mantenimiento en la cámara de la estación, donde se detectó una importante acumulación de sedimentos.

Personal operativo de SPSE, distrito Caleta Olivia, llevó adelante una intervención de mantenimiento en la Estación Elevadora N°8, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema de impulsión de efluentes cloacales.

Los trabajos comenzaron durante la mañana con la colocación de un dispositivo provisorio elaborado para bloquear temporalmente el ingreso de agua residual a la cámara. Este sistema se instala dentro de la cañería y permite aislar el sector para poder trabajar de manera segura en el interior de la estación.

Una vez frenado el ingreso de líquidos, se procedió al achique de la cámara mediante bombas, reduciendo el nivel de agua acumulada. Posteriormente, se ancló un camión Vactor, equipo especializado en succión y limpieza, para realizar las tareas de extracción de sedimentos y limpieza del fondo de la cámara.

Durante la intervención se detectó una importante acumulación de residuos, entre ellos sedimentos, trapos y elementos conocidos como “pelucones”, registrándose aproximadamente un metro de barro en el fondo de la cámara, lo que dificultaba el normal funcionamiento del sistema.

Las tareas se desarrollaron con normalidad y finalizaron con la puesta en servicio de la estación elevadora, garantizando nuevamente su operatividad.

Desde el área técnica se informó que los trabajos de mantenimiento se realizarán de manera periódica, con el objetivo de continuar con la limpieza de barro y sedimentos acumulados.

Este tipo de intervenciones permite prevenir obstrucciones, evitar desbordes cloacales y mejorar la eficiencia del sistema de bombeo, garantizando así un funcionamiento más seguro y continuo del sistema sanitario para la comunidad.

Estas acciones forman parte de las mejoras que se llevan adelante en el sistema sanitario, orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del sistema cloacal y mejorar la prestación del servicio para los vecinos y vecinas de la localidad.