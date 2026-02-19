Caleta Olivia presentó su primer vino artesanal “Mar y Viento”

Corresponde a la primera vendimia de Punto Orgánico. El intendente Pablo Carrizo destacó el trabajo de los empleados municipales y confirmó su futura comercialización a nivel nacional.

La Municipalidad de Caleta Olivia realizó la presentación oficial del primer vino artesanal producido en el viñedo de la Chacra Municipal, en el predio de Punto Orgánico. La jornada incluyó degustaciones y marcó un hecho significativo para la producción local.

La supervisora Carmen Almendra explicó que el vino comenzó a elaborarse en abril del año pasado y que se trata de la primera vendimia propia del espacio municipal.

Durante la presentación, el intendente Pablo Carrizo expresó: “Estamos muy contentos por este gran logro. Esto fue posible gracias a los trabajadores municipales que llevaron adelante este proyecto, que quizás en algún momento fue un sueño”.

Además, recordó que la iniciativa comenzó en 2021 y tuvo continuidad en la actual gestión: “Hoy podemos decir que en Caleta Olivia se elaboran tres variedades de vinos y van a ser comercializados a nivel nacional, lo que para nosotros es muy importante”.

El jefe comunal también destacó la recuperación del predio como parte de una decisión política para potenciar el lugar: “Fue un espacio que estuvo usurpado durante mucho tiempo y decidimos recuperarlo para acompañar a los productores locales”.

Finalmente, invitó a la comunidad a conocer el espacio: “Punto Orgánico es un lugar espectacular, es de Caleta y para los caletenses. Queremos que lo conozcan y lo sientan propio”.

Con esta presentación, Caleta Olivia suma una nueva propuesta productiva que fortalece la identidad local y proyecta el desarrollo del sector.