Caleta Olivia presente en la Feria Internacional del Turismo 2025 en Buenos Aires

Del 27 al 30 de septiembre, Caleta Olivia participa en la Feria Internacional del Turismo (FIT), que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires y reúne a las provincias del país.

En el stand de Caleta Olivia, la Subsecretaria de Turismo, Valeria Negro, expresó: «Estamos representando al turismo y la producción de Caleta Olivia y además contamos con la participación del primer prestador local, El Garaje.»

La jornada también contó con la presencia de la Ministra de Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci, quien remarcó: «Acabamos de realizar la degustación de los vinos que se están produciendo en Caleta Olivia. Realmente el trabajo es maravilloso, los vinos son riquísimos y estamos muy contentos de haber gestionado este espacio de encuentro para los santacruceños»

En este marco, se compartió una experiencia única con la degustación de los tres tipos de vinos artesanales que se encuentran en etapa de producción –blanco, rosado y tinto–, junto al espumante “Del Golfo”, elaborado en nuestra ciudad.

Durante la feria, cientos de visitantes se acercaron al stand para conocer, degustar y sorprenderse con la calidad de los productos de Caleta Olivia, que reflejan la esencia y la identidad de nuestra tierra.