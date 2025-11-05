Caleta Olivia: Nuevo piso para la Sala de Boxeo del Complejo Deportivo Municipal “Ing. Knudsen”

Con el objetivo de acondicionar el espacio de entrenamiento, esta semana la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, inició la instalación de un nuevo piso fabricado por la empresa Copesa en su planta de reciclado de caucho.



El secretario de Cultura, de Deportes y Juventud, David Jones, confirmó el inicio del plan de trabajo previsto para la colocación de baldosones elaborados a partir de Neumáticos Fuera de Uso (NFU), y destacó la gestión realizada para concretar esta importante mejora.





“A través de nuestro intendente pudimos gestionar estos pisos para la sala de box para, después de mucho tiempo, empezar a modificarla y a darle otro marco, más que nada para que los deportistas estén cómodos para el entrenamiento”, sostuvo.





También destacó la importancia de poner en valor el espacio por el cual, a lo largo de los años, transitaron grandes referentes de la disciplina y actualmente continúa siendo un espacio de formación. “Pasaron campeones del mundo, campeones sudamericanos, nacionales, vienen muchos jóvenes también a la práctica del boxeo, y queríamos empezar a refaccionarlo para que puedan entrenar y estar cómodos”, subrayó.



Finalmente, adelantó que, dentro de las acciones previstas para el acondicionamiento de la sala, se incluyen mejoras en los espejos y pintura, además de un tratamiento especial sobre el piso, esperando concluir antes de finalizar el presente mes.