Caleta Olivia: Municipio y Salud refuerzan acciones preventivas destinada al personal Policial

Durante la mañana de este martes 12 de agosto, el Centro Integrador Comunitario (CIC) Centenario, brindó una jornada de vacunación destinada al personal policial que brinda funciones en la Comisaria Segunda, Unidad de Bomberos XVI y división Bienestar de Salud de zona norte.

Mariela Namor coordinadora del CIC, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, detalló que durante la jornada se controlaron y completaron esquemas y se colocaron dosis de vacuna antigripal. La propuesta, resultó sumamente dinámica y contó con amplia participación, incluyendo tanto a los agentes de las fuerzas de seguridad como a sus grupos familiares.

“El objetivo es proteger a quienes nos protegen”, expresó la funcionaria, resaltando el compromiso conjunto entre la Municipalidad de Caleta Olivia y el área de Salud para cuidar al personal que garantiza la seguridad de la comunidad.