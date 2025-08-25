Caleta Olivia: La Secretaría de Planificación acompaña las obras en proceso

Desde la Secretaría de Planificación se trabaja en conjunto con Obras y Servicios para llevar adelante mejoras en distintos puntos de la ciudad, principalmente vinculadas a pavimentación y bacheo.

La subsecretaria de Planificación, ingeniera Luján Nieva, destacó: “Son distintos frentes en lo que estamos trabajando, en particular pavimentación”.

Los proyectos se elaboran en el área técnica y luego son replanteados en el terreno por topógrafos, para su ejecución por parte de Obras Públicas. Actualmente se interviene en calle Alvear, cerca de la laguna, y están previstas obras en el pasaje Molle y en Juana Terraz.

En paralelo, se desarrolla un programa de bacheo en el barrio Parque, con soluciones rápidas mediante adoquines en algunos sectores y con hormigón en otros.

También se avanza en construcciones como el Centro de Atención Primaria de Salud del barrio Mar de Plata. A su vez, se realizan modificaciones en dependencias de la Secretaría de Niñez, donde se proyecta una ampliación.

Nieva enfatizó que estas tareas cuentan con el aporte de otras áreas municipales, como Transporte, Gobierno y Tránsito, que colaboran con maquinarias y en la organización de la circulación en zonas intervenidas.

En este marco, la supervisora subrayó: “El objetivo es racionalizar los pocos materiales que tenemos y la mano de obra, tratando de utilizarla lo mejor que se pueda”.