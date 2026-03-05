Caleta Olivia: Jornada de asesoramiento y acompañamiento a emprendedores de la Economía Social

En instalaciones del CIC “Virgen del Valle” de Caleta Olivia, este miércoles el equipo de la Dirección del Registro Provincial de la Economía Social y Solidaria, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía Social, organizó una jornada de trabajo para abordar oportunidades y desafíos de los emprendedores sociales de distintos barrios de la ciudad de zona norte.

La reunión fue presidida por la directora Registro Provincial De La Economía Social y Solidaria, Cristina Mabel Terraz; quien señaló que la agenda temática tuvo como eje principal brindar herramientas y asesoramientos para mejorar e incentivar sus proyectos.

En este sentido, Terraz expresó: “Estamos comprometidos con el trabajo que nos ha encomendado el Gobernador Claudio Vidal para fortalecer las familias y productores; poniendo a disposición los medios y herramientas que brinda nuestra Secretaría de Estado de Economía Social. Y quiero agradecer a la ministra Luisa Cárdenas y su equipo por acompañar la labor y apoyar estas iniciativas que impulsan algo tan importante como la economía social en nuestra provincia”.

Finalmente, la funcionaria agregó que se coordinarán distintas capacitaciones a cargo del órgano provincial de economía social; como también acompañar los distintos trámites vinculados a bromatología en el caso de los emprendimientos que lo requieran.