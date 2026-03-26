Caleta Olivia: Invitan a participar de la jornada “Equilibrio y Salud Emocional”

En el marco del mes de la Mujer, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social impulsa una iniciativa orientada a promover un espacio de reflexión y bienestar abierto a todas las mujeres interesadas.

La jornada será gratuita y tendrá lugar este viernes 27 de marzo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Rotary 23, de 09:00 a 12:00 horas, iniciando con una charla a cargo de la psicóloga Jesica Rodríguez, directora de Promoción para la Salud Mental.

Durante el encuentro también se llevará a cabo el taller de manualidades “Manos con calma”, como un espacio de creatividad y expresión artística para acompañar la propuesta de bienestar emocional.

“El objetivo de la jornada es poder invitar a todas las mujeres a un espacio de reflexión, de concientización en lo que respecta el tiempo de ocio, el tiempo de disfrute, entendiendo que muchas veces las responsabilidades nos llevan a olvidarnos de una misma”, expresó Rodríguez.

Finalmente, subrayó que, si bien el 8 de marzo conmemora la lucha histórica de las mujeres por sus derechos, también es fundamental poner el foco en la vida cotidiana y en cómo las diferentes responsabilidades pueden derivar en estrés, ansiedad o depresión, por lo que esta jornada busca fomentar hábitos que contribuyan a una mejor calidad de vida y al cuidado de la salud emocional.