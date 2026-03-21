Caleta Olivia impulsa jornada ambiental por el Día de la Tierra en el marco del Mes del Compostaje

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través del Punto Orgánico, invita a la comunidad a participar de una jornada especial en el marco del Mes del Compostaje, denominada “Día de la Tierra”, que se llevará a cabo este domingo a partir de las 14 horas en el predio ubicado en Los Aromos 288.

La propuesta tiene como objetivo promover la conciencia ambiental y fomentar prácticas sustentables, especialmente en esta época del año donde comienza el otoño, momento clave para el aprovechamiento de hojas y residuos orgánicos en la mejora del suelo.

En este sentido, la coordinadora del espacio, Nelly Chaile, destacó la importancia de la iniciativa al señalar que “estamos concientizando en el mes del compostaje, ya que el 22 de marzo es el Día del Agua y el 22 de abril es el Día de la Tierra. En este período buscamos reforzar el cuidado del ambiente y enseñar cómo hacer un buen preparado de suelo”.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar de una visita guiada por la chacra y de un taller práctico de compostaje, orientado a quienes tengan huertas en sus hogares, instituciones o estén interesados en iniciarse en esta práctica.

La actividad es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa. “Los esperamos a todos el día domingo a las 14 horas, está abierto a toda la comunidad, especialmente a los vecinos de Zona de Chacras, pero también a todas las personas interesadas en la educación ambiental”, agregó Chaile.

Finalmente, desde la organización adelantaron que estas acciones continuarán desarrollándose a lo largo del mes, con distintas propuestas vinculadas a la educación ambiental y el cuidado del entorno. De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de hábitos responsables que contribuyan al cuidado del ambiente en la comunidad.