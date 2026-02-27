Caleta Olivia: Importante convocatoria en la búsqueda laboral impulsada por el Municipio

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la subsecretaría de Políticas laborales y Gestión Comunitaria destacó la gran participación de vecinos y vecinas en la reciente búsqueda laboral impulsada a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a pedido de una empresa local, reafirmando el compromiso de la gestión del intendente Pablo Carrizo con la generación de oportunidades y el acompañamiento a quienes se encuentran en la búsqueda activa de empleo.

Desde las primeras horas de la jornada, se registró una importante concurrencia de postulantes interesados en formar parte de esta convocatoria, lo que refleja la necesidad de estos espacios y la confianza de la comunidad en las propuestas articuladas por el Estado municipal.

La iniciativa tuvo como objetivo vincular el sector laboral con la comunidad, promoviendo igualdad de oportunidades y fortaleciendo el acceso al empleo formal. En este sentido, se destacó la organización del dispositivo, que permitió desarrollar el proceso de manera ordenada y eficiente.

La subsecretaria Francisca Gil informó que se continúan recibiendo y actualizando CV: “La Oficina de Empleo no dejó de atender en ningún momento, invitamos a todos los interesados en armar su currículum, o actualizar los datos a acercarse”.

Desde el Ejecutivo local se valoró la respuesta de la comunidad y se remarcó la importancia de continuar generando herramientas que faciliten la inserción laboral, en el marco de una política pública orientada al desarrollo y crecimiento de Caleta Olivia.

Asimismo, se informó que los perfiles recepcionados serán evaluados conforme a los requisitos establecidos, y que los postulantes serán contactados oportunamente por la empresa para continuar con el proceso de selección.