Caleta Olivia: Gran concurrencia vecinal en las Jornadas Intersectoriales Provinciales

El sábado 30 y domingo 31 de agosto, los equipos de diferentes organismos provinciales desplegaron sus dispositivos de atención y servicios en el barrio 2 de Abril de la localidad en la zona norte de la provincia.

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, el Ministerio de Salud y Ambiente y la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales de Santa Cruz desarrollaron en forma conjunta de una nueva jornada intersectorial.

En esta oportunidad, el Gobierno Provincial acercó diferentes servicios sociales y registrales, vacunación y control de la salud, entrega de módulos alimentarios, entre otros.  

“Ha sido muy amplia la convocatoria y nos ha dejado una buena perspectiva para seguir trabajando en otros barrios de la comunidad”, expresó la secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod.        

