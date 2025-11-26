Caleta Olivia: Elecciones en la Caja de Previsión Social

Los comicios para definir quién será el próximo vocal por los Activos en el directorio de la Caja de Previsión Social (CPS) se concretan este miércoles 26 de noviembre. En Caleta Olivia, la jornada electoral se desarrolla en el gimnasio municipal “Daniela Gonzalez”, con notable participación de los afiliados.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Caleta Olivia, Mariano Mazzaglia, destacó la relevancia de la jornada al señalar que “es un día para que todos los afiliados puedan participar y acompañar a través de su voto”. En esa línea, remarcó la importancia de que los trabajadores de la administración pública puedan elegir a sus representantes en el organismo, quienes serán los encargados de llevar la discusión y defender los intereses del sector en el directorio de la CPS.

Asimismo, subrayó que, en comparación con comicios anteriores, la participación está siendo más amplia desde la apertura de la jornada, tendencia que se espera continúe hasta el cierre de la votación prevista para las 18:00 horas.

Por su parte la secretaria de Infancias y Adolescencias, Susana Pino, destacó que la implementación de la Boleta Única de Papel para estos comicios permitió agilizar el proceso electoral. “Siempre es positivo que vengan a votar, que haya democracia y puedan participar y bienvenido sea, quien sea electo, pueda forjar cambios”, expresó.

Priscila Jwancycz, secretaria de Desarrollo Social, valoró la importancia de la jornada electoral y la participación que tiene la misma “es para celebrar el hecho de que haya tanta convocatoria, compromiso y responsabilidad a la hora de ejercer el voto, y sobre todo teniendo en cuenta las características y la magnitud de lo que es llevar adelante la administración de un organismo como es la CPS”, subrayó.

Finalmente la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa Andrea Bayón resaltó la importancia de la representatividad de los trabajadores activos a través del volcán en el directorio. “Los convocamos a todos que asistan a votar hasta las 18 horas”.El secretario de Hacienda Franco Antipani asistió a emitir su voto poniendo en valor la cantidad de trabajadores estatales que están habilitados para sufragar.