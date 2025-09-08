Caleta Olivia: El CIC del barrio 17 de Octubre y su Jardín Maternal celebraron su 12° aniversario

Con actividades abiertas a la comunidad, el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio 17 de Octubre y el Jardín Maternal “Manitos Traviesas” celebraron un nuevo año de vida y trabajo conjunto al servicio de las familias.

En este marco, Edith Silva, directora del CIC dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Caleta Olivia, explicó que, si bien la fecha de fundación fue el pasado sábado 6 de septiembre, la celebración se concretó este lunes compartiendo diferentes propuestas.

“Estamos felices, fue un año de mucho trabajo donde todo el equipo se puso la institución en las espaldas y se trabajó un montón, uno es la cara visible pero el trabajo lo realiza el equipo, estoy muy orgullosa y agradecida”, resaltó.

Por su parte, Ana Maria Segovia, directora del Jardín Maternal que cuenta actualmente con una matrícula de 20 alumnos, subrayó que ambas instituciones cumplen un rol social muy importante en el acompañamiento de las familias del barrio y valoró el compromiso de todo el personal.

“El jardín hoy cumple 12 años, pero por esta institución ha pasado mucho personal, a mí me ha tocado estar desde el primer día, empecé como administrativa, estaba en esos momentos Mirta Reales que era nuestra primera directora, siempre la tenemos presente”, expresó.

Finalmente, desde la institución resaltaron el compromiso de continuar trabajando en conjunto para acompañar a las familias que forman parte del espacio cada año.