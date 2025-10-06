Caleta Olivia dijo presente en el Gran Premio Iveco Fiorasi con diez pilotos

La ciudad de Caleta Olivia tuvo una destacada participación en el Gran Premio Iveco Fiorasi, con un total de diez representantes en pista distribuidos en distintas categorías.

En la Monomarca R12, el campeón “Chicha” Casas volvió a demostrar su gran nivel, siendo uno de los protagonistas del fin de semana. También marcó su regreso Fernando Rodríguez, quien reapareció con la máquina Nº34 tras un tiempo fuera de las pistas.

En el Turismo Pista 1100, el único representante caletense fue Franco Vallejos, quien defendió los colores locales con un gran desempeño.

La categoría Turismo Pista Gol contó con Agustín Vera y Guillermo Raso como los pilotos de Caleta Olivia. En esta oportunidad, Daniel Miranda, ganador de la última fecha en el Autódromo General San Martín, fue el gran ausente del fin de semana.

Por su parte, en el Turismo Carretera Austral, Fernando Vázquez continúa con su racha de asistencia casi perfecta a lo largo del campeonato. También se destacó el regreso de Jorge Ávila, ausente en la cita anterior en Trelew.

Los más jóvenes de la escudería local también dijeron presente: Jeremías Yaupe compitió con su Ford Falcon, mientras que el debutante Gabriel Vázquez tuvo su primera experiencia con su Chevy dentro de la categoría.

Una vez más, Caleta Olivia reafirma su lugar protagónico en el automovilismo regional. La presencia constante de pilotos locales, el regreso de figuras con historia y la aparición de nuevos talentos reflejan el crecimiento y la pasión que mantiene viva la disciplina en la ciudad, impulsando a nuevas generaciones a sumarse a las pistas.

