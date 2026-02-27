Caleta Olivia: Desarrollo Social avanza en la organización del ciclo lectivo en Jardines Maternales Municipales

Esta mañana, en la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Caleta Olivia, se llevó adelante una reunión de trabajo con el supervisor de Jardines Maternales, Luis Acosta; la coordinadora Cintia Godoy; y las directoras de los distintos establecimientos municipales.

El encuentro tuvo como principal objetivo definir el inicio del ciclo lectivo 2026 y avanzar en la planificación anual, contemplando las necesidades, demandas y realidades particulares de cada institución. Durante la jornada se abordaron lineamientos pedagógicos, organización institucional y estrategias de acompañamiento para fortalecer el trabajo diario con las familias.

El Municipio de Caleta Olivia cuenta con cinco jardines maternales distribuidos en diversos puntos de la ciudad, que reciben a niños y niñas desde los 12 meses hasta los tres años y medio, brindando contención, estimulación temprana y acompañamiento integral en la primera infancia.

El supervisor Luis Acosta explicó que el objetivo principal para este año es fortalecer el trabajo educativo dentro de los espacios. “La idea es que los niños y niñas egresen del maternal con aprendizajes académicos y sociales que le faciliten la transición hacia la educación formal en nivel inicial”.

En este marco, se informó que el próximo 2 de marzo dará inicio el período de adaptación, una etapa fundamental para garantizar una incorporación progresiva y respetuosa de los pequeños al ámbito educativo.

La coordinadora Cintia Godoy indicó que la jornada de hoy estuvo destinada a acompañar y asistir a las directoras para la planificación, demandas y necesidades de cada uno de los jardines. “Las realidades son diferentes por ende se tiene que abordar cada institución por separado, más allá de algunas definiciones que son generales para los cinco espacios”.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social se destacó la importancia de continuar fortaleciendo estos espacios, entendiendo que la primera infancia es una prioridad en la agenda municipal y un pilar clave para el desarrollo de la comunidad.