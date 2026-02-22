Caleta Olivia continúa promoviendo su patrimonio a través de circuitos guiados

La propuesta impulsada por la Supervisión de Turismo reunió a residentes y nuevos vecinos interesados en conocer la historia local a través de un recorrido guiado por sitios emblemáticos de la ciudad.

La Lic. Alejandra Márquez, referente del área, explicó que la iniciativa forma parte del cronograma planificado para este período. “Es parte de las propuestas que tenemos para la temporada alta. Nos queda la semana siguiente para ofrecer un circuito final”, señaló, destacando que la convocatoria incluyó tanto a residentes habituales como a personas que recientemente se radicaron en la ciudad y manifestaron interés por conocer su historia.

En esta oportunidad se desarrolló el circuito denominado “Historias para ver”, que incluyó una descripción detallada sobre la llegada del telégrafo, el arribo del buque Guardia Nacional, el origen del nombre de la ciudad y aspectos vinculados a su conmemoración como aniversario. Además, el recorrido abarcó sectores como el barrio Lucila Ortiz, parte del barrio Parque y culminó en la parroquia San Juan Bosco, lugar estrechamente relacionado con la construcción del monumento al obrero petrolero.

El trayecto tiene una duración aproximada de una hora, aunque puede extenderse hasta dos horas dependiendo de la cantidad de participantes. “Siempre vamos a la velocidad del más lento, porque no es una caminata constante, sino que hacemos paradas técnicas para describir los lugares, contar historias y anécdotas”, explicó Márquez.

De cara a la próxima jornada, adelantaron que se proyecta un circuito turístico breve destinado especialmente a niños, que incluirá una actividad didáctica al finalizar, con el objetivo de seguir promoviendo el conocimiento y la valoración del patrimonio local desde edades tempranas.