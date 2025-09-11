Caleta Olivia conmemoró el Día Mundial de Concietización para la Prevención del Suicidio

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Subsecretaría de Salud Mental y Bienestar Comunitario, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, organizó junto a la Asociación Elijo Vivir una emotiva vigilia en el marco del Día Mundial de Concientización para la Prevención del Suicidio.

El encuentro tuvo lugar a los pies del Monumento al Obrero Petrolero, donde se dieron cita familias, vecinos y representantes de distintas áreas municipales, con el objetivo de visibilizar la importancia de la prevención y generar espacios de acompañamiento y contención.

Participaron de la actividad el Jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia; la Secretaria de Políticas Integrales para la Igualdad, Paola Ramos; el Secretario de Gobierno, Luis Melo; la Secretaria de Desarrollo Social, Priscila Jwanczyk; entre otros miembros del Gabinete Municipal, quienes manifestaron el compromiso de continuar fortaleciendo políticas públicas que promuevan el bienestar y la salud mental en la comunidad.

El subsecretario de Salud Mental y Bienestar Comunitario, Emiliano Berezoski remarcó la importancia del trabajo con los jóvenes y adultos, sobre la escucha, el apoyo y los espacios para la reflexión.

La Asociación Elijo Vivir, integrada por madres y familias que han atravesado la dolorosa pérdida de seres queridos, tuvo un rol central en la jornada, compartiendo testimonios y reforzando el mensaje de que la escucha, la empatía y el acompañamiento son herramientas fundamentales para la prevención.Desde la Municipalidad de Caleta Olivia se reafirma el compromiso de trabajar de manera conjunta con instituciones, organizaciones y la comunidad para seguir construyendo redes de cuidado que permitan salvar vidas.





