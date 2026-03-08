Caleta Olivia conmemoró el Día Internacional de la Mujer con un paseo de emprendedoras y actividades de concientización

La propuesta se desarrolló en la plaza 20 de Noviembre y reunió a emprendedoras, artesanas y artistas locales, además de contar con la participación de distintas áreas municipales y del Hospital Zonal en tareas de promoción de la salud.

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Municipalidad de Caleta Olivia llevó adelante una jornada especial en la Plaza 20 de Noviembre, con un paseo de emprendedoras y artesanas acompañado por distintas expresiones artísticas protagonizadas por mujeres.

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por distintas áreas del municipio, entre ellas Relaciones Institucionales, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, visibilización y acompañamiento al trabajo de las mujeres de la comunidad. La propuesta consistió en un espacio destinado a la exhibición y venta de productos elaborados por emprendedoras locales, quienes participaron a través de stands que fueron dispuestos de manera gratuita por el Municipio, con el objetivo de fortalecer el trabajo independiente y brindar oportunidades de desarrollo económico.

En este sentido, el subsecretario de Políticas Integrales, Felipe Zabala, destacó la convocatoria y el acompañamiento institucional a este tipo de iniciativas. “En el marco del 8 de marzo surgió la posibilidad de trabajar junto a emprendedoras y artesanas, generando un paseo que esté conformado principalmente por mujeres. Como municipio nos toca acompañar y brindar estos espacios”, expresó.

Asimismo, remarcó que la propuesta busca no solo conmemorar la fecha, sino también generar oportunidades de encuentro y de desarrollo económico para las participantes. “Los stands que se dispusieron se llenaron enseguida y es importante destacar que fueron totalmente gratuitos para las emprendedoras y artesanas. Entendemos que, además de las actividades de concientización y visibilización que implica esta fecha, también es fundamental generar espacios que permitan trabajo o un ingreso extra”, agregó.

Durante la jornada también se habilitó una plataforma artística, donde mujeres artistas fueron invitadas a compartir distintas expresiones culturales, como arte gráfico, poesía y otras manifestaciones creativas.