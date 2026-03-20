Caleta Olivia conmemora los 44 años de la Gesta de Malvinas con actividades abiertas a la comunidad

En el marco de la conmemoración por los 44 años de la Guerra de Malvinas, la Municipalidad de Caleta Olivia a través de la Supervisión de Relaciones Institucionales, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativo, en conjunto con la Fundación Lemuel, llevará adelante una serie de actividades destinadas a mantener viva la memoria, rendir homenaje a nuestros héroes y fortalecer el sentido de identidad nacional.

Las propuestas comenzarán el próximo 2 de abril, con una jornada de exposición y relatos en la sede de la Fundación Lemuel, donde el veterano de Guerra de Malvinas Pablo Carrizo compartirá su testimonio, brindando un espacio de reflexión y aprendizaje para toda la comunidad.

Las actividades continuarán el 3 de abril, desde las 14 horas, con la 4ª edición de la corrida atlética “Mini Malvinas”, destinada a niños y niñas. La inscripción consistirá en la donación de un par de zapatillas en buen estado, promoviendo valores de solidaridad y compromiso social.

La Secretaria Andrea Bayón puso en valor el trabajo que viene realizando la Fundación Lemuel con la comunidad y que una de las misiones de la gestión del intendente Pablo Carrizo es justamente acompañar a las instituciones que contienen a la comunidad. “Es muy emocionante poder acompañar, malvinizar y compartir con la comunidad y sobre todo con los niños”.

Durante la jornada, los participantes y sus familias podrán disfrutar de chocolate caliente, que será preparado por el Regimiento N° 8 de Comodoro Rivadavia, además de tortas fritas, un espacio de encuentro comunitario y diversas sorpresas.

El Veterano de Guerra de Malvinas Pablo Carrizo se expresó agradecido por ser convocado una vez más para participar de la carrera Mini Malvinas y poder brindar un espacio de homenaje para los que no volvieron. “Invitamos a la comunidad a que acompañe y viva con nosotros dos jornadas de aprendizaje, solidaridad, deporte y contención”.

Esta iniciativa es posible gracias al acompañamiento y la gestión del intendente, en un trabajo articulado que busca no solo conmemorar una fecha tan significativa, sino también generar espacios de participación e integración para toda la comunidad.

Desde el Municipio se invita a vecinos y vecinas a sumarse a estas actividades, honrando la memoria de quienes defendieron nuestra soberanía y transmitiendo ese legado a las nuevas generaciones.