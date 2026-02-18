Caleta Olivia: Comenzaron las Inscripciones 2026 para los Jardines Maternales Municipales

La Secretaría de Desarrollo Social informa a la comunidad que desde el miércoles 18 de febrero se encuentra abierta la inscripción del ciclo lectivo 2026 para los Jardines Maternales pertenecientes al Municipio.

La fecha límite para presentación de la documentación correspondiente es el miércoles 25 de febrero, en la institución en la cual se deba inscribir.

La Supervisora Emilia Castro brindó más información al respecto: “Como todos los años el Municipio abre las puertas para las inscripciones para las familias de aquellos niños y niñas que deseen concurrir a los jardines maternales municipales” también agregó: “La inscripción es personal, cada jardín tiene sus diferentes cantidad de matrículas y horarios”.

La supervisora detalló lo siguiente “Actualmente contamos con cinco jardines maternales Monoliso (Cic Centenario), Casita de Amor (B°3 de Febrero), Manitas Traviesas (CIC 17 de Octubre), Mis Primeras Huellitas (B°Rotary 23) y Manchitas de Colores (CIC Rotary 23)”.

Para finalizar Castro destacó: “Los interesados deberán acercarse a cada institución o a la oficina de Desarrollo Social para tener una entrevista para hacer un informe social donde se evalúa la eximición del pago o el costo en base a la tarifaria municipal”.