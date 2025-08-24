Caleta Olivia celebró la 4° Edición de la Fiesta de la Pachamama y Éxodo Jujeño

El encuentro que invita a compartir historia y tradiciones junto a la comunidad jujeña radicada en la ciudad, se concretó este sábado 23 de agosto en el gimnasio “Enrique Mosconi”, organizado por el Centro de Residentes Jujeños con acompañamiento de la Municipalidad de Caleta Olivia.

A lo largo de la jornada se rendió homenaje a la Pachamama y conmemoró un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño, hecho histórico que marcó la lucha por la independencia.

El evento fue acompañado por autoridades del gabinete municipal, la diputada provincial Patricia Urrutia y la concejal Iris Casas, quienes destacaron la importancia de promover estos espacios enriqueciendo la agenda cultural de la ciudad.

“Valorizar este tipo de actividades que son de diversidad cultural es muy importante, desde el Ejecutivo acompañamos las distintas actividades y propuestas que cada Centro de Residentes lleva adelante”, subrayó el secretario de Gobierno Luis Melo, haciendo hincapié en todo lo que el encuentro genera para la localidad desde lo cultural, turístico y económico.

Por su parte, Maria de la Paz Salinas, presidenta del Centro de Residentes Jujeños, agradeció la participación y acompañamiento en esta iniciativa que ofreció una amplia grilla de espectáculos musicales, danzas tradicionales, exposición de artesanos y manualeros, además de gastronomía típica.

“Para nosotros es una gran felicidad poder concretar este encuentro porque tiene que ver con lo que es nuestro proceso histórico, no solamente de Jujuy, sino de toda la Argentina”, señaló poniendo en valor el sentido histórico de la celebración.

Asimismo, marcó que la fiesta de la Pachamama es una tradición muy arraigada en la provincia de Jujuy, donde durante todo el mes se le da de comer a la tierra, algo que también comparten otras provincias del norte y países de América del Sur.

De esta manera, el evento se consolida como un espacio de encuentro, memoria y cultura, reafirmando el compromiso de la comunidad jujeña con la preservación de sus tradiciones y el aporte de su identidad al entramado cultural de Caleta Olivia.