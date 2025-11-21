Caleta Olivia celebra su 124° Aniversario

Con el izamiento de la bandera nacional en el Monumento al Obrero Petrolero, la ciudad vivió un nuevo año de existencia en un contexto diferente. En el marco de un plan de contingencia que continua adelante por las consecuencias del temporal de viento que azotó a Caleta Olivia y la zona, la fecha se vivió en unidad, solidaridad y austeridad.

El acto oficial contó con la presencia de funcionarios del Gabinete Municipal, legislativos, fuerzas de seguridad, instituciones y vecinos. El intendente Pablo Carrizo no pudo participar debido a un cuadro de salud desfavorable e hizo llegar sus disculpas y sentir en este 20 de Noviembre: “Lamento no poder estar aquí, pero reafirmo mi compromiso para nuestra querida ciudad de Caleta Olivia. Llego con mi afecto y con un gran abrazo a cada uno de mis vecinos y vecinas, feliz aniversario”, fue su mensaje. Agradeció también en nombre del Comité Operativo de Emergencia a cada vecino que puso de sí lo mejor para recuperar las pérdidas que el viento dejó.

Esta mañana vecinos se acercaron al pié del “Gorosito” a compartir un momento de recordación a la fecha que dio inicio a la historia local. Se destacó el rol de antiguos pobladores e inmigrantes que forjaron con su labor el destino del “pueblito azul”. Con el izamiento de las banderas nacional, provincial y local, se entonaron los himnos Nacional Argentino y Aurora.

El jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia expresó que “Hoy es un día muy especial, es un aniversario atípico. No estamos con mucho ánimo de festejo a 72 horas de un hecho bastante complicado. Este es un sencillo homenaje a nuestra ciudad y sus primeros pobladores, que podamos celebrarlo de una manera austera y con empatía”.

En cuanto al reordenamiento de la ciudad, informó que el objetivo es seguir trabajando hasta cubrir los requerimientos básicos de toda la localidad. Priorizar lo urgente, despejar los desechos y empezar a volver a la normalidad centralizando tareas en los barrios periféricos. El plan de trabajo continúa con las áreas de Protección Civil, Servicios, Obras, Telecomunicaciones y Servicios Públicos.

Jardínes Maternales también celebran

Este 20 de noviembre también festejan sus aniversarios los jardines municipales Casita de Amor (32 años) y Sagrada Familia (30). Ambos tienen un larga trayectoria recibiendo a miles de bebés y niños a lo largo de su historia, con la confianza y el acompañamiento de las familias.

La directora de Casita de Amor Mónica Ramirez expresó que están “siempre felices de poder cumplir un año más y saludo a todas mis compañeras, si no fuese por ellas el jardín no funcionaría. Tenemos muchos recuerdos, todos los años recibimos chicos y se van otros”. Actualmente son 35 niños los que recibe la institución.

La directora de Sagrada Familia Cintia Velazquez agregó: “Estamos muy contentos, aunque nuestro jardín está cerrado por refacciones edilicias estamos muy ansiosos por volver a abrir y recibir a las familias”. Las educadoras y los 39 niños son recibidos en otros jardines municipales mientras se avanza en los arreglos de cocina, sanitarios y techo para brindar un mejor servicio a la comunidad.