Caleta Olivia celebra la XXIII Edición del “Día de la Tradición” con danzas, desfiles y música criolla

Este fin de semana, Caleta Olivia se prepara para vivir una nueva edición del Día de la Tradición, en una propuesta que rescata y celebra las raíces culturales argentinas. Organizado por el Centro Santamariano, el evento contará con dos jornadas cargadas de actividades tradicionales, música en vivo y el espíritu gauchesco que caracteriza a la comunidad.



El sábado 9 de noviembre, desde las 14:00 horas en el Complejo Deportivo Municipal, se llevará a cabo el Encuentro de Danzas, donde participarán agrupaciones folclóricas locales y regionales. Habrá presentaciones de danzas, música, grupos gauchos y un patio criollo con las infaltables tortas fritas y mate cocido.



La celebración continuará el domingo 10 de noviembre, desde las 17:30 horas en la Avenida San Martín, con el acto central y desfile tradicionalista, en el que distintas instituciones y agrupaciones podrán participar con su bandera de ceremonia y estandarte identificatorio. Tras el acto protocolar, el desfile culminará en el Gorosito, donde el público podrá disfrutar nuevamente del patio criollo y artistas locales en vivo.



En diálogo con el programa “La Peña de Frecuencia en Centralizate”, uno de los organizadores, Darío Quipildor, expresó:



> “El Día de la Tradición es una fecha muy especial para nosotros porque nos une como comunidad. Buscamos mantener vivas nuestras costumbres, compartir la música, la danza y los valores del hombre y la mujer de campo. Es una forma de transmitirle a las nuevas generaciones el amor por nuestras raíces.”



El evento cuenta con el acompañamiento del Municipio de Caleta Olivia y promete una verdadera fiesta popular para toda la familia.



📅 Fechas: 9 y 10 de noviembre

📍 Lugares: Complejo Deportivo Municipal y Av. San Martín

🎶 Organiza: Centro Santamariano

🤝 Acompaña: Municipalidad de Caleta Olivia

MIRÁ Y ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA CON DARÍO QUIPILDOR – ORGANIZADOR-