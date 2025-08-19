Caleta Olivia: Brindan taller de Consumo Problemático y RCP a estudiantes secundarios

Este martes 19 de agosto, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, llevó a cabo un nuevo encuentro con estudiantes, fortaleciendo acciones en materia de prevención y promoviendo espacios de diálogo y escucha con los jóvenes.

La iniciativa forma parte del programa “Bienestar Integral en las Escuelas” y, en esta oportunidad, se realizó en la sede del Colegio Provincial de Educación Secundaria (CPES) N° 42 ubicado en barrio Rotary 23, con la participación de alumnos de 1° y 2° año.

En este marco, el supervisor de Salud Mental y Bienestar Comunitario, Oscar Delgado, explicó que el programa se encuentra destinado a estudiantes tanto de nivel secundario como primario, abordando ejes como Reanimación Cardiopulmonar (RCP); Consumo Problemático y Salud Mental, promoviendo a su vez espacios de escucha.

Asimismo, destacó la interacción de los alumnos durante la jornada. “La participación es amplia, ellos mismos esperan el momento que pase la teoría que es muy breve, para hacer las maniobras de RCP, la verdad es que consultan mucho y participan bastante”, resaltó.

Por último, agradeció a las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), por acompañar la realización de estos encuentros en el ámbito escolar y adelantó que continuarán recorriendo distintas instituciones educativas, entre ellas las Escuelas N° 76, N° 79, N° 42, N° 6 y Biología Marina, reafirmando el compromiso del municipio local con la formación integral de los estudiantes.