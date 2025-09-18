EN VIVO
Caleta Olivia: Artistas locales protagonizarán un espectáculo Homenaje a Mercedes Sosa

La velada denominada “La voz de la memoria” es organizada por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes y tendrá lugar el próximo 3 de octubre a las 20:00 horas en el Cine Municipal, con la participación de 13 cantantes en escena y la presentación especial de Neo Dance. La entrada será libre y gratuita.


La subsecretaria de Cultura, Dana Moreno, sostuvo que la iniciativa tiene como objetivo valorizar la música y el legado de la emblemática artista argentina consagrada a nivel mundial, visibilizando a su vez el talento artístico de nuestra ciudad.

Respecto a la grilla de artistas, destacó que reúne a representantes de diversos géneros musicales. “Mercedes Sosa fue un punto de encuentro para todos los estilos, hay cantantes de cumbia, folklore, rock, indie, todos los estilos. Esta artista nos une a todas, así que estoy muy contenta con la convocatoria y la participación de cada una”, indicó.


El encuentro contará con la actuación de Natali Blanco; Camila Pintos, Yohana Hoyos; Julieta Diaz; Romina Sides; Anahí Castro; Wanda Cortéz; Lina Mancera; Daniela Vallejos; Daiana Llaima; Devora Cocha; Karen Maza y Majo Mamaní.

Moreno sostuvo que el repertorio del espectáculo promete ser variado y emotivo, con una duración aproximada de una hora y media. Cada intérprete eligió las canciones que más la representan, aportando su propia impronta a cada interpretación.


Finalmente, destacó que la iniciativa busca resaltar la participación de las mujeres en la música, reconociendo su aporte a la escena cultural promoviendo nuevos proyectos artísticos. “Me parece una oportunidad increíble para juntarnos y hablar de estos proyectos que tienen que ver también no solo con homenajear, sino con visibilizar también el trabajo femenino que hay en nuestra ciudad con nuestras cantantes”, precisó.

