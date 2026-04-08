Caleta Olivia: Articulan formación académica y comunidad a través del cine argentino y la producción audiovisual

Desde la Secretaría de Extensión de la Unidad Académica Caleta Olivia se confirmó que se pondrá en marcha, desde el próximo 9 de abril, una nueva propuesta de extensión que articula docencia, investigación y vinculación con la comunidad: la Curricularización del Ateneo Panorama Histórico del Cine Argentino y el Taller de Postproducción: “Rewind, lo viejo funciona en streaming”, a cargo de la Lic. María Angélica Castro y la Lic. Ana Serrano.

La iniciativa propone una experiencia formativa que trasciende el aula, integrando contenidos académicos con la participación activa de la comunidad. En este sentido, la actividad se configura como un espacio de intercambio donde estudiantes, docentes y público en general podrán dialogar en torno al cine argentino, su historia, sus problemáticas y su vigencia en el contexto actual.

Según explicó la Lic. Castro, esta propuesta de curricularización busca “vincular a la carrera con la comunidad”, fortaleciendo el rol de la universidad como productora de conocimiento situado y abierto. En esta línea, destacó que la formación en Comunicación Audiovisual requiere no sólo del desarrollo teórico y técnico, sino también de una fuerte relación con el entorno social y cultural.

El proyecto articula dos espacios clave de la carrera: el Ateneo de Panorama Histórico y Social del Cine Argentino, centrado en el análisis crítico de la cinematografía nacional, y el Taller de Postproducción, orientado a la realización audiovisual. Como resultado de este cruce, se desarrollará la segunda temporada del programa “Rewind, lo viejo funciona”, un ciclo de streaming producido por estudiantes.

Esta producción audiovisual recupera y resignifica películas del cine argentino, promoviendo el análisis, el debate y la difusión de obras que muchas veces quedan fuera de los circuitos comerciales o de fácil acceso en plataformas digitales. En este sentido, el streaming se plantea como una herramienta para acercar estos contenidos a la comunidad y fomentar su participación activa.

Durante el proceso, los y las estudiantes realizarán trabajos de investigación que incluyen el reconocimiento de la producción cinematográfica argentina y su relación con distintos momentos históricos del país. Asimismo, se prevé la interacción con actores de la comunidad local, con el objetivo de indagar sobre los hábitos de consumo audiovisual, el conocimiento del cine nacional y las formas de acceso a estos contenidos.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es justamente explorar el vínculo entre la sociedad y el cine argentino, en un contexto donde predominan las producciones internacionales, especialmente de la industria estadounidense. En este marco, se busca poner en valor el cine nacional como herramienta de reflexión social, política y cultural.

El desafío, además, incluye trasladar estos procesos de análisis y aprendizaje a un formato de streaming en vivo, donde los estudiantes compartirán sus producciones, debates y hallazgos, generando un espacio abierto e interactivo con la audiencia.

PRESENTACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

En el marco de las actividades de investigación que se desarrollan en la Unidad Académica, el equipo del proyecto 29/B316 “Estéticas de producción y circulaciones sociales en el audiovisual santacruceño” presentará el libro “Lo que dice el viento. Miradas sobre el cine regional y santacruceño” en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará del 23 de abril al 11 de mayo.

La presentación tendrá lugar en el stand del Ente Cultural Patagonia, ubicado en el Pabellón Ocre del predio ferial de La Rural, y se concretará a partir de una invitación cursada por la Biblioteca Provincial “Juan Hilarión Lenzi”, dependiente del Ministerio de Gobierno – Secretaría de Estado de Cultura – Centro Cultural Santa Cruz, a través de su director general de realizaciones artísticas, Mario Francisco Cádiz.

El libro constituye un aporte significativo al estudio del cine regional, a partir de un trabajo de investigación que abarca el período comprendido entre 1996 y 2021, y que analiza las producciones audiovisuales realizadas en la provincia, sus modos de producción, circulación y las temáticas abordadas.

La publicación es resultado del trabajo colectivo de un equipo integrado por Marcos Tabarrozzi, Marta Bianchi, María Angélica Castro, Ana Serrano, Mariana Paredes, Ana Sol Molfese y Mariano Stoichevich, quienes desarrollaron una investigación orientada a “recuperar, sistematizar y poner en valor la historia del cine santacruceño”.

En relación a esta instancia, la Lic. Castro destacó la importancia de participar en un evento de carácter internacional, no sólo como reconocimiento al trabajo realizado, sino también como una oportunidad para visibilizar la producción académica y cultural de la universidad en un ámbito de gran relevancia.

Asimismo, subrayó que este tipo de logros refuerzan el compromiso con la investigación y la necesidad de continuar profundizando en el estudio del audiovisual regional, entendiendo que rescatar y difundir estas producciones implica también fortalecer la identidad cultural y la memoria colectiva.

De esta manera, la Unidad Académica Caleta Olivia continúa consolidando su trabajo en el territorio, promoviendo propuestas que integran formación, investigación y extensión, y que posicionan al audiovisual como una herramienta clave para la construcción de conocimiento y el vínculo con la comunidad.