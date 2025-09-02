Caleta Olivia: Alumnos de 4° de la EPP N° 14 realizaron circuito guiado de flora y fauna

La propuesta que invitó a conocer detalles del entorno natural que rodea a nuestra ciudad, se concretó durante la mañana de este martes 2 de septiembre junto a personal de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Caleta Olivia, en el acceso norte.

En este marco, la Guía de Turismo, Nilda Suárez, sostuvo que la iniciativa se realiza a partir de una solicitud realizada previamente desde la institución, quienes eligieron el circuito que permite conocer nuestra flora y fauna autóctona.

El recorrido presenta una dificultad media, en el cual los participantes pueden concretar el reconocimiento de las distintas especies que habitan la estepa y compartir inquietudes sobre lo que observan.

“Es superimportante para ellos que están en una etapa fundamental de estudio sobre la materia, ellos van a venir a reforzar los conocimientos acá”, resaltó Suárez.

Finalmente, la integrante del equipo de la Subsecretaría de Turismo, recordó que estas iniciativas están abiertas a todas aquellas instituciones educativas que deseen sumarse, como parte de una experiencia educativa para disfrutar al aire libre.