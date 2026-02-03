Caja de Servicios Sociales: Recordá actualizar la afiliación de estudiantes fuera de Santa Cruz

La Caja de Servicios Sociales informa que la Dirección de Extraña Jurisdicción y Tránsito extendió el plazo para la presentación de documentación obligatoria, destinada a actualizar la afiliación de estudiantes que cursan estudios fuera de la Provincia de Santa Cruz. Esta medida tiene como objetivo garantizar la continuidad de la cobertura de salud de los afiliados estudiantes, que están en proceso de regularizar sus certificaciones universitarias.

Los estudiantes que se encuentren cursando fuera de la Provincia deberán enviar dos veces al año la siguiente documentación:

– Fotocopia del DNI

– Certificado de alumno regular

Fechas límite de presentación:

– Hasta el 31 de marzo

– Hasta el 30 de junio

La documentación debe enviarse a través del siguiente correo electrónico:

conveniosreciprocidad@css.gov.ar

Para otras consultas comunicarse al 2966 62-6181

Desde la CSS se recuerda la importancia de mantener los datos y la afiliación actualizados, ya que esto permite asegurar el acceso efectivo a la cobertura médica, y una correcta articulación con los convenios vigentes fuera de la provincia.