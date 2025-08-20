EN VIVO
Caja de Servicios Sociales: Pódes consultar tu historial en la credencial digital

La Caja de Servicios Sociales (CSS) de la Provincia de Santa Cruz invita a utilizar una de las funcionalidades más importantes de la Credencial Digital CSS: la posibilidad de consultar el historial de prestaciones y consumos médicos.

Con esta herramienta, cada afiliada y afiliado puede: 

  • Ver de manera clara qué prestaciones utilizó.
  • Consultar cuántas atenciones realizó.
  • Llevar un control personal de su cobertura médica.
  • Detectar irregularidades en prestaciones.

La Credencial Digital CSS se encuentra siempre disponible en el celular. Permite validar la identidad al momento de la atención, acceder a prestaciones y también visualizar el historial de uso, garantizando mayor control y transparencia en el sistema solidario de la obra social.

Para obtenerla, cada afiliado debe descargar la aplicación “Credencial Digital CSS” de forma gratuita desde el Play Store (Android) o el App Store (iPhone) y realizar la activación, que se completa en pocos pasos. Se puede ver el tutorial en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=iDqL_cR0tNY&t=2s

De esta manera, la CSS reafirma su compromiso de poner en manos de las y los afiliados nuevas herramientas digitales, para el cuidado de sus recursos y el acceso pleno a sus derechos.

Para más información, los afiliados pueden comunicarse por WhatsApp al 2966 63-9256 o por correo a afiliaciones@css.gob.ar

