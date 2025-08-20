Caja de Servicios Sociales: Pódes consultar tu historial en la credencial digital

La Caja de Servicios Sociales (CSS) de la Provincia de Santa Cruz invita a utilizar una de las funcionalidades más importantes de la Credencial Digital CSS: la posibilidad de consultar el historial de prestaciones y consumos médicos.

Con esta herramienta, cada afiliada y afiliado puede:

Ver de manera clara qué prestaciones utilizó.

Consultar cuántas atenciones realizó.

Llevar un control personal de su cobertura médica.

Detectar irregularidades en prestaciones.

La Credencial Digital CSS se encuentra siempre disponible en el celular. Permite validar la identidad al momento de la atención, acceder a prestaciones y también visualizar el historial de uso, garantizando mayor control y transparencia en el sistema solidario de la obra social.

Para obtenerla, cada afiliado debe descargar la aplicación “Credencial Digital CSS” de forma gratuita desde el Play Store (Android) o el App Store (iPhone) y realizar la activación, que se completa en pocos pasos. Se puede ver el tutorial en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=iDqL_cR0tNY&t=2s

De esta manera, la CSS reafirma su compromiso de poner en manos de las y los afiliados nuevas herramientas digitales, para el cuidado de sus recursos y el acceso pleno a sus derechos.

Para más información, los afiliados pueden comunicarse por WhatsApp al 2966 63-9256 o por correo a afiliaciones@css.gob.ar