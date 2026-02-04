Caja de Servicios Sociales: Convocan a presentar la documentación 2026 para terapias de discapacidad

En diálogo con el programa “Arriba Provincia” por LU14 Radio provincia de Santa Cruz, el director de Discapacidad de la Caja de Servicios Sociales, Fausto Fuentes, dio detalles de cómo se debe hacer para iniciar los expedientes anuales para las terapias destinadas a personas con Discapacidad.

Como todos los años los afiliados deben presentar la documentación correspondiente, para la apertura de los expedientes anuales de terapias de Discapacidad correspondientes al ejercicio 2026. Dichos documentos se entregan de manera presencial, fundamentalmente los certificados y pedidos médicos originales. “Lo más importante es que debe constar la frecuencia a una terapia determinada”, resaltó Fuentes, quien además indicó que través de la página de la Caja de Servicios Sociales, se puede acceder a los requisitos correspondientes en cada caso y a las coberturas para Discapacidad. La misma es https://css.gov.ar/guia-de-tramites/reintegros-discapacidad/

Asimismo, recordó que acercarse de manera presencial a la delegación correspondiente o bien comunicarse por WhatsApp al 2966748122, para despejar todas las dudas con el área administrativa.

Finalmente, Fausto Fuente, dijo que se recomienda utilizar únicamente los canales oficiales para las consultas:

-Reintegros por Discapacidad: reintegros_discapacidad@css.gob.ar.

-Estado de tu expediente: https://css.gov.ar/consultaExpediente/vistas/

-Reclamos, Consultas y Agradecimientos (RCA): https://sigede.css.gov.ar/rca/

-Sitio Web Oficial: www.css.gov.ar

Cabe aclarar que los reintegros se producen cuando el especialista no se encuentra comprendido dentro de la cartilla de prestadores de la obra social. Los expedientes se pueden iniciar hasta noviembre del corriente año.