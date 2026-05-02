Caja de Servicios Sociales: Conocé la agenda de especialistas itinerantes en Río Gallegos para mayo

La gestión del gobernador Claudio Vidal, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, lleva adelante políticas cuyo propósito incluye brindar un servicio sanitario que comprenda todas las especialidades. Para ello la Caja de Servicios Sociales dio a conocer la agenda de profesionales itinerantes.

Los Consultorios Externos forman parte de una política de refuerzo de la obra social provincial sobre el sistema sanitario santacruceño. Ante la alta demanda, es importante que los afiliados tengan una interconsulta y, también, conozcan los canales oficiales para solicitar los turnos. Los profesionales atienden en días específicos, y los cupos son limitados.

Hospital Regional Río Gallegos – Lunes a viernes de 8:30 a 13:30

WhatsApp: 2966 64-5853

Requisitos para solicitar turno:

– Pedido de interconsulta (si es la primera vez)

– Estudios previos e Historia Clínica (cuando corresponda)

– Foto de la credencial de afiliación

La asignación de turnos responde a criterios médicos, y a la disponibilidad de los profesionales.

AGENDA DE PROFESIONALES DE MAYO 2026:

Dr. Jurado Raúl (Reumatología) 2 al 4 de mayo

Dra. López María (Endocrinología Infantil) 4 al 9 de mayo

Dr. Cardozo Oliver (Neurología) 9 y 10 de mayo

Dra. Villar Lucila (Diabetología) 9 y 10 de mayo

Dra. Sánchez Silvana (Psiquiatría Infantil) 12 al 15 de mayo

Dr. Py Guillermo (Reumatología) 13 al 15 de mayo

Dra. Chirino M. Andrea (Genetista) 15 y 16 de mayo

Dr. Camporro Fernando (Neumonología) 17 al 19 de mayo

Dra. Serafini Mariela (Psiquiatría) 18 al 20 de mayo

Dr. Valle Santiago (Gastroenterología Infantil) 20 al 22 de mayo

Dra. Missoni Mabel (Nefrología Infantil) 21 y 22 de mayo

Dr. Martínez Juan (Dermatología) 22 y 24 de mayo

Dr. Márquez René (Otoneurología) 29 y 30 de mayo

Lic. Abadia Cecilia (Fonoaudiología) 30 de mayo

Dra. Miller Jane (Psiquiatría Infantil) 30 y 31 de mayo

Dr. Sendoya Santiago (Cardiología Infantil) 30 y 31 de mayo