Caja de Servicios Sociales: Conocé la agenda de especialistas itinerantes en Río Gallegos para mayo

La gestión del gobernador Claudio Vidal, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, lleva adelante políticas cuyo propósito incluye brindar un servicio sanitario que comprenda todas las especialidades. Para ello la Caja de Servicios Sociales dio a conocer la agenda de profesionales itinerantes.
Los Consultorios Externos forman parte de una política de refuerzo de la obra social provincial sobre el sistema sanitario santacruceño. Ante la alta demanda, es importante que los afiliados tengan una interconsulta y, también, conozcan los canales oficiales para solicitar los turnos. Los profesionales atienden en días específicos, y los cupos son limitados.
Hospital Regional Río Gallegos – Lunes a viernes de 8:30 a 13:30
WhatsApp: 2966 64-5853
Requisitos para solicitar turno:
– Pedido de interconsulta (si es la primera vez)
– Estudios previos e Historia Clínica (cuando corresponda)
– Foto de la credencial de afiliación
La asignación de turnos responde a criterios médicos, y a la disponibilidad de los profesionales.
AGENDA DE PROFESIONALES DE MAYO 2026:
Dr. Jurado Raúl (Reumatología) 2 al 4 de mayo
Dra. López María (Endocrinología Infantil) 4 al 9 de mayo
Dr. Cardozo Oliver (Neurología) 9 y 10 de mayo
Dra. Villar Lucila (Diabetología) 9 y 10 de mayo
Dra. Sánchez Silvana (Psiquiatría Infantil) 12 al 15 de mayo
Dr. Py Guillermo (Reumatología) 13 al 15 de mayo
Dra. Chirino M. Andrea (Genetista) 15 y 16 de mayo
Dr. Camporro Fernando (Neumonología) 17 al 19 de mayo
Dra. Serafini Mariela (Psiquiatría) 18 al 20 de mayo
Dr. Valle Santiago (Gastroenterología Infantil) 20 al 22 de mayo
Dra. Missoni Mabel (Nefrología Infantil) 21 y 22 de mayo
Dr. Martínez Juan (Dermatología) 22 y 24 de mayo
Dr. Márquez René (Otoneurología) 29 y 30 de mayo
Lic. Abadia Cecilia (Fonoaudiología) 30 de mayo
Dra. Miller Jane (Psiquiatría Infantil) 30 y 31 de mayo
Dr. Sendoya Santiago (Cardiología Infantil) 30 y 31 de mayo