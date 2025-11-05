Caja de Previsión Social: la elección del vocal por el sector activo incorporará la boleta única papel

La secretaria de la Junta Electoral Permanente de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz (CPS), Paola Carrillo, confirmó que, en las próximas elecciones del vocal por el sector activo, que se realizarán el 26 de noviembre, se implementará por primera vez el sistema de Boleta Única Papel.



En diálogo con LU14 Radio Provincia, Carrillo explicó que la medida fue oficializada mediante el Decreto N° 0975, que habilita el uso de este formato en todas las mesas de votación distribuidas en la provincia y en la delegación de la Caja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



“Vamos a implementar la boleta única también para esta elección. Ya contamos con el decreto firmado que nos autoriza a hacerlo”, precisó Carrillo y destacó que se trata de un paso importante hacia la modernización y transparencia del proceso electoral dentro del organismo.



La elección definirá quién representará a las y los trabajadores en actividad dentro del Directorio de la Caja de Previsión Social, que es el órgano máximo de decisión de la CPS.



Según detalló la funcionaria, se presentaron dos listas de candidatos: una encabezada por la abogada Dheisy Cantón, trabajadora previsional, y Cristian Sánchez, actual vocal. Las listas serán oficializadas el próximo 10 de noviembre, conforme al cronograma establecido por la Junta Electoral Permanente.



Carrillo recordó, además, que los padrones electorales ya fueron publicados en la página oficial del organismo y pueden consultarse con el número de DNI.



Finalmente, destacó la importancia de la participación de las y los trabajadores activos en este proceso. “Aunque el voto no es obligatorio, es un derecho que cada trabajador tiene para elegir a su representante en el Directorio. Participar fortalece la legitimidad del sistema previsional y la voz del sector activo dentro de la Caja.”