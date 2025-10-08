Cae banda criminal vinculada a un millonario asalto en Perito Moreno tras operativo interprovincial

Una investigación conjunta entre las policías de Santa Cruz y Santa Fe permitió desarticular una organización delictiva acusada de protagonizar un violento robo en Perito Moreno. Durante los allanamientos se secuestraron drogas, armas, dinero, joyas y vehículos, además de detener a varios de los presuntos integrantes del grupo.

Un amplio operativo interprovincial permitió desbaratar una peligrosa banda criminal acusada de cometer un millonario asalto en la localidad santacruceña de Perito Moreno. El hecho, ocurrido meses atrás, involucró a al menos siete personas armadas que irrumpieron en una vivienda y redujeron a sus ocupantes antes de darse a la fuga con una importante suma de dinero y objetos de valor.

La investigación, encabezada por la Policía de Santa Cruz con la colaboración de las fuerzas de seguridad de Santa Fe, culminó con múltiples allanamientos y detenciones en distintas localidades: Perito Moreno, Puerto San Julián, Santo Tomé y Sauce Viejo. En estas dos últimas ciudades santafesinas fueron arrestados dos de los presuntos líderes de la organización. En su poder se halló cocaína, dinero en efectivo, joyas y documentación relevante para la causa. Uno de ellos también fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En Santa Cruz, los procedimientos continuaron con allanamientos en Perito Moreno, donde se detuvo a dos personas más directamente vinculadas al caso. Durante los operativos se incautaron dispositivos electrónicos, municiones y otros elementos de interés. El hallazgo más significativo se produjo en una vivienda de la zona de chacras, que funcionaba como base de acopio de drogas, dinero y armas. Allí se secuestraron casi un kilo de marihuana, cocaína de alta pureza, balanzas, dinero en dólares y pesos, joyas de alto valor y un revólver calibre .32. El principal morador fue detenido, mientras que un menor de nacionalidad chilena quedó bajo resguardo de la Dirección de Niñez local.

En tanto, en Puerto San Julián se secuestraron dólares, pesos argentinos, teléfonos celulares, un posnet, anillos, relojes, dos televisores y una camioneta Ford Ranger. Tres personas oriundas de la provincia de Buenos Aires fueron detenidas e incomunicadas. Además, se dio intervención al área municipal de Niñez y Adolescencia debido a la presencia de una beba de un año que quedó en situación de riesgo tras la detención de su madre.

Las diligencias fueron supervisadas por el secretario de Estado de Seguridad, Bruno Gómez, junto al jefe del Departamento Zona Norte, comisario mayor Méndez, y contaron con la participación del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), la División Comisaría local, Operaciones Rurales Perito Moreno y el Gabinete Criminalístico de Los Antiguos.

Según informaron fuentes oficiales, las pruebas recabadas no solo confirman el vínculo entre los detenidos y el asalto, sino que también revelan indicios de posibles actividades de narcotráfico interprovincial. Los principales implicados serán trasladados a Santa Cruz para prestar declaración ante la Justicia.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial destacaron la coordinación entre jurisdicciones y el trabajo investigativo que permitió avanzar en el esclarecimiento de uno de los hechos delictivos más relevantes de los últimos meses en la región.