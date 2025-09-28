CADAR tuvo su clasificatorio en Caleta Olivia

El Campeonato Argentino de Danzas, Aeróbica y Ritmos (CADAR) tuvo lugar en el Complejo Deportivo Municipal este sábado 27 y domingo 28 de septiembre. Gran cantidad de equipos locales y de toda la región compitieron por su pase a las instancias finales.

Fueron dos jornadas de música, baile y energía que colmaron el complejo con las performances de cientos de concursantes ante un numeroso público. El sábado fue el turno de gimnasia aeróbica y fitness y hoy domingo el campeonato continuó con danzas y ritmos.

Los participantes se preparan intensamente durante todo el año para llegar a esta competencia. 20 escuelas con más de 600 atletas y bailarines interpretaron más de 170 coreografías. Competidores de Puerto Madryn, Río Turbio y Comodoro Rivadavia llegaron a la ciudad para ser parte del campeonato que incluye categorías desde “babys” hasta adultos.

La referente regional de CADAR Lucrecia Nielsen afirmó que resultó “todo perfecto, muy bien organizado. Estamos agradecidos por el apoyo de las academias y felices de que los chicos estén disfrutando”. Remarcó el acompañamiento de las familias que se suman a la convocatoria y son parte de estos eventos tan importantes para sus protagonistas.



