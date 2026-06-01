Cada vez más vecinos eligen realizar sus trámites en Viva Barrio: DNI, pasaportes y partidas de nacimientos las mayores consultas

La Subsecretaría de Asuntos Registrales volvió a participar de Viva Barrio Somos Comunidad acercando servicios esenciales a los vecinos. Durante la jornada, cientos de consultas estuvieron vinculadas a trámites de documentación, partidas de nacimiento y pasaportes, mientras que el DNI móvil permitió realizar gestiones sin necesidad de acudir a una oficina del Registro Civil.

La Subsecretaría de Asuntos Registrales, dependiente del Ministerio de Gobierno, formó parte una vez más del operativo territorial Viva Barrio Somos Comunidad, acercando a los vecinos diferentes herramientas y servicios vinculados a la identidad y la documentación personal.

Carla Bahamonde, titular del área, subrayó la gran convocatoria registrada durante la sexta edición del programa y valoró la posibilidad de llevar los servicios registrales directamente a los barrios.

“Estamos muy contentos con la convocatoria y con poder poner nuevamente a disposición de la comunidad el DNI móvil y los distintos servicios que brinda el Registro Civil”, expresó.

DNI, pasaportes y actualizaciones en un solo lugar

Durante la jornada, los vecinos pudieron acceder a todos los trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad a través del móvil registral instalado en el establecimiento educativo.

Entre las gestiones disponibles se encontraron actualizaciones de DNI, cambios por extravío, renovación de documentación y tramitación de pasaportes, permitiendo resolver estos procedimientos cerca de sus hogares.

Según explicó Bahamonde, en las primeras horas del operativo ya se habían realizado alrededor de 30 trámites de documentación.

Partidas gratuitas y asesoramiento registral

Además del DNI móvil, el stand institucional brindó atención sobre distintos trámites registrales y asesoramiento vinculado a otros organismos dependientes de la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

Uno de los servicios más requeridos fue la entrega gratuita de partidas de nacimiento, una iniciativa que se repite en cada edición de Viva Barrio y que registra una importante demanda por parte de los vecinos.

“Muchas personas se acercan especialmente para solicitar partidas de nacimiento, un servicio que ofrecemos de manera gratuita durante estas jornadas”, indicó la funcionaria.

La demanda impulsa nuevas jornadas territoriales

Bahamonde destacó que la respuesta de la comunidad demuestra la necesidad de continuar desarrollando propuestas de cercanía para facilitar el acceso a trámites esenciales.

En ese sentido, adelantó que desde la Subsecretaría se analiza la realización de nuevas jornadas registrales en distintos sectores de la provincia, complementando la participación en Viva Barrio.

“Estas experiencias nos permiten detectar la necesidad que tienen muchos vecinos de acceder a trámites como el DNI o el pasaporte en días y horarios alternativos, acercando el servicio directamente a cada barrio”, señaló.

Un servicio cada vez más elegido por los vecinos

Al realizar un balance de la actividad, la subsecretaria remarcó que cada edición de Viva Barrio presenta características particulares, aunque todas mantienen un denominador común: la alta demanda de servicios registrales.

Recordó además que una de las jornadas realizadas anteriormente alcanzó cifras récord de atención, con más de 170 trámites de DNI realizados en una sola tarde.

“Lo más importante no es solamente la cantidad de trámites que se realizan, sino la posibilidad de acercar servicios esenciales y facilitar el acceso de los vecinos a derechos fundamentales”, concluyó.