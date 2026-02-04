Bujer: “Venimos trabajando desde hace 15 días con la cosecha de sal”

Así lo destacó el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), Julio Bujer, este martes sobre las labores que se vienen llevando a cabo sobre el Plan Invernal 2026. Asimismo, el titular del ente provincial habló sobre los trabajos con el Aeroclub de El Chaltén y la agenda de trabajo.

En este sentido, el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) dialogó con LU14 Radio Provincial quien comenzó diciendo: “Este es un trabajo articulado que se viene realizando con el subsecretario de Transporte de Santa Cruz, Rubén Segura, que tiene que ver con el fortalecimiento de los aeroclubes y aeropuertos. Se está trabajando con El Chaltén donde en realidad las tierras del aeroclub de allí son de Vialidad Provincial, entonces vamos a trabajar para armar un convenio y empezar a potenciar un poco más lo que es el turismo”.

Trabajos en ruta

Asimismo, Bujer comentó sobre los diferentes trabajos de mantenimiento y reparación de diferentes rutas. “Venimos trabajando con el programa de bacheo en toda Santa Cruz. Hay rutas provinciales que ya están prácticamente todas bacheadas y en condiciones, pero ahora vamos a proceder al pintado y cartelería”.

“Estamos esperando que nos ingrese material en los próximos días y con ello, vamos a comenzar a trabajar con las rutas nacionales tales como la Ruta Nacional N°40 y la Ruta Nacional N°3”, continuó.

Vialidad Nacional

Por su parte, el funcionario provincial brindó detalles sobre la situación en la que se encuentra Vialidad Nacional con la provincia. “La deuda todavía sigue y aún no hemos tenido respuesta. Si bien tenemos un diálogo fluido, estamos trabajando en menor escala porque obviamente, al no recibir y percibir los pagos de los certificados no podemos comprar insumos, entonces venimos con esa complicación, pero desde nuestro lugar hacemos las presentaciones con las certificaciones y demás, luego entra al circuito de pago por lo que eso depende directamente del Ministerio de Economía de la Nación y Vialidad Nacional, por ende, todo esto nos complica mucho”.

“Tenemos previsto una compra importante de pintura justamente para las rutas nacionales que están previstas en el convenio, pero aún no hemos podido hacer efectivo la compra para posterior pago por un tema de lógica. Estamos bacheando, perfilando las rutas y banquinas por lo que no se las deben abandonar si estamos trabajando”, añadió.

Plan Invernal 2026

Finalmente, Julio Bujer explicó los trabajos que se vienen realizando de cara al Plan Invernal 2026: “Venimos trabajando desde hace 15 días con todo lo que es la cosecha de sal, su distribución y demás, por lo que tenemos una gran cantidad cosechada y nuestro personal ya está trabajando todos los días para avanzar lo más rápido posible para que en el mes de marzo, abril tener finalizado eso de cara al invierno. Esperamos que el invierno no sea tan crudo, pero está previsto que se van a venir unas nevadas bastantes complicadas”.