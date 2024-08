Bujer: “Vamos a acompañar a los chacareros y estancieros para fortalecer la producción en Gobernador Gregores”

En diálogo con LU14, el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer, anunció que, por pedido del Gobernador, se realizará un trabajo conjunto para preparar tierras y mejorar el riego en Gobernador Gregores, con el objetivo de impulsar la producción agrícola local. Para tal fin, ayer mantuvo un encuentro con el primer mandatario en Casa de Gobierno.

El presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer, confirmó que se destinarán recursos y maquinarias para apoyar la siembra en Gobernador Gregores, siguiendo las directivas del Gobernador, en un esfuerzo por potenciar la producción agrícola y ganadera de la región. Este plan, que responde a una solicitud directa del gobernador, busca dar un impulso significativo a la economía rural de la región.

En diálogo con LU 14, Radio Provincia de Santa Cruz, Bujer destacó que “vamos a disponer de maquinaria para acompañar a los chacareros y estancieros”, al tiempo que destacó que “el trabajo se centrará en la preparación de tierras y la mejora de los sistemas de riego”. Esta acción se enmarca en un esfuerzo más amplio por garantizar que la producción agrícola en la zona se desarrolle de manera óptima, “especialmente en lo que respecta a la siembra de cultivos como la alfalfa y la avena”.

Bujer explicó que, aunque esta iniciativa se presenta como una “prueba piloto”, es fundamental para asegurar que los terrenos estén en condiciones para el ciclo de siembra que se avecina. “Se va a hacer una prueba con el tema de la alfalfa y otras, que va a ser para darle alimento a los animales”, afirmó.

El presidente de la AGVP también enfatizó la importancia de coordinar esfuerzos con los productores locales. Este acompañamiento de Vialidad es clave para la sostenibilidad de las actividades agrícolas en la región, y representa una apuesta estratégica del Gobierno Provincial para diversificar y fortalecer la economía local.

Para Bujer, esta iniciativa no solo tiene un impacto inmediato en la producción agrícola, sino que también se enmarca en una visión más amplia para mejorar la visibilidad y el reconocimiento del trabajo que realiza Vialidad Provincial. “Hoy si vos mirás las redes de Vialidad, la red está trabajando a pleno, y estamos mostrando lo que hace cada distrito de la provincia de Santa Cruz”, explicó, al tiempo que agregó que muchos empleados de Vialidad, que han dedicado décadas a mantener las rutas en buen estado, son desconocidos para la comunidad. “Nosotros lo queremos manifestar, lo queremos mostrar, y no una cuestión de que el presidente hizo un convenio y quedó ahí, no, se hizo este convenio para que el vial esté mejor y que el trabajo se reconozca”, aseguró.

Además, subrayó la importancia de fortalecer la empresa para las futuras generaciones, con el objetivo de que los empleados puedan sentir orgullo por su labor. “Me gustaría que el día de mañana, el vial pase por esa ruta y diga, la verdad que esto lo hice yo, con 20, 30, 50 compañeros hicimos toda esta ruta, eso sería importante”.

Con este enfoque, el gobierno apunta a consolidar un equipo comprometido con el desarrollo provincial, tanto en infraestructura vial como en el apoyo a la producción agrícola y ganadera en las localidades de la provincia. Esta premisa fue puesta nuevamente en consideración en el encuentro que mantuvo ayer el gobernador Claudio Vidal con el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; y referentes del sector de Gregores.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios/ LU 14 Radio Provincia de Santa Cruz