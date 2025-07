Bujer confirmó la llegada de 15 camionetas para Vialidad Provincial

En un reciente diálogo en el programa “El Observador” de LU 14, Radio Provincia de Santa Cruz, el Presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), Julio Bújer, compartió importantes novedades sobre la gestión y el futuro de la infraestructura vial en la provincia.

En primer término, Bújer confirmó la llegada de 15 nuevas camionetas Toyota 2.8 4×4. “Lo prometido es deuda, y todo lo que se empieza se termina, como dice nuestro gobernador”, afirmó el titular de Vialidad, explicando que estas unidades son el resultado de una licitación previa. Los vehículos, elementos vitales para las condiciones invernales y el tránsito en zonas rurales, ya se encuentran en el predio de Vialidad Provincial y están siendo ploteadas. Se espera que la semana próxima, si la agenda del gobernador Claudio Vidal lo permite, se realice el acto de entrega y presentación oficial a la sociedad santacruceña.

Estas nuevas incorporaciones no solo reforzarán la flota de Río Gallegos, sino que también serán destinadas a los distritos de Vialidad Nacional por convenio y a cada una de las localidades del interior de la provincia, donde el área de Vialidad Provincial tiene presencia. Además, Bujer adelantó que se lanzará una nueva licitación para la adquisición de 20 camionetas más, proyectadas para fines de año, con miras a fortalecer aún más la operatividad de cara al verano.

Recuperación y optimización de la flota existente

El Presidente de Vialidad Provincial destacó la notable mejora en la operatividad del parque automotor. Al inicio de su gestión, solo el 52% de los vehículos livianos y pesados estaban en funcionamiento. Tras un arduo trabajo de compra de repuestos y puesta en valor de máquinas que llevaban años abandonadas en los distritos, hoy se ha logrado un impresionante 83% de movilidad en condiciones óptimas. “Cuando ingresé a la gestión dije que a medio paso podíamos llegar lejos. Hoy creo que ya estamos en condiciones de decir que empezamos a caminar un poquito más de corrido”, expresó, reflejando el progreso alcanzado.

Innovación en La Esperanza

Uno de los proyectos más ambiciosos en curso es la construcción de una planta de riego antihielo en la ex Fiat, en el paraje La Esperanza. Fruto de un convenio firmado el 1 de mayo con la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), esta planta busca ser un punto estratégico para optimizar los recursos y el tiempo de traslado. Actualmente, Vialidad Provincial cuenta con plantas de preparación de líquido antihielo en Güer Aike, 28 de Noviembre y Cerrito. La nueva instalación en el paraje permitirá que los camiones que parten de estos puntos puedan recargar en un lugar intermedio, evitando viajes de retorno vacíos.

“Lo más caro de trasladar es el aire hoy”, enfatizó Bujer, explicando que esta inversión, que se estima se recuperará en aproximadamente un año y medio, permitirá un ahorro significativo en combustible y desgaste vehicular, además de optimizar el tiempo de respuesta ante eventos de hielo en las rutas. Aunque no estará lista para este invierno, se prevé su operatividad para la próxima temporada invernal.

Bacheo masivo y señalización para el verano

Pensando en la próxima temporada estival, Vialidad Provincial está preparando un plan de trabajo “sincero y real” para un bacheo masivo en todas las rutas provinciales e incluso en las nacionales donde tienen convenio. Este plan incluye el acopio de materiales y abarcará también la señalización, cartelería y pintura de rutas, así como el uso de maquinaria de marcas.

El entrevistado aclaró que se trata de un bacheo en frío, donde se retira el material dañado, se compacta y se coloca asfalto nuevo, sin implicar la construcción de tramos de asfalto completos. Orgullosamente, destacó que Santa Cruz es una de las pocas vialidades del país que prepara el asfalto en frío en el lugar, con laboratoristas propios que aseguran la calidad del material.

La situación de Vialidad Nacional: una preocupación compartida

Consultado sobre la situación de Vialidad Nacional y la posibilidad de que la provincia absorba sus tramos, Bujer fue claro: “No, no tenemos todavía nada, no hay nada”. Si bien lamentó la incertidumbre que enfrentan los trabajadores de Vialidad Nacional ante la posible decisión del gobierno central de cerrar el organismo, enfatizó que no depende de la provincia absorber esa responsabilidad. Respecto a las rutas nacionales como el acceso a Monte Aymond, donde el ente nacional es la responsable, instó a que sea el organismo nacional quien se haga cargo o establezca un convenio adecuado con la provincia.

Un invierno que colabora y desafía

Finalmente, el titular de la AGVP comentó que, a pesar de las particularidades climáticas, el invierno actual ha sido “un montón” de ayuda, aunque con una doble faceta: “Por un lado nos favorece y por el otro lado también nos complica porque en realidad tenemos nosotros por el convenio que tenemos necesitamos tener nieve en este caso para poder facturar”. A pesar de la falta de grandes nevadas, la provincia se mantiene preparada para afrontar cualquier eventualidad en las rutas.

Con una gestión enfocada en la eficiencia y la inversión estratégica, Vialidad Provincial avanza en la mejora de la infraestructura vial de Santa Cruz, apostando por la modernización y la optimización de sus recursos.