Brutal ataque en el barrio Ceferino: un joven de 18 años recibió cinco puñaladas en la cabeza

La víctima debió ser asistida de urgencia en el hospital local, donde le realizaron 22 puntos de sutura. La familia denunció el hecho como un presunto intento de homicidio y señaló como agresor a un vecino con trastornos de salud mental.

Un joven de 18 años resultó gravemente herido tras ser víctima de un presunto intento de homicidio ocurrido este domingo en el barrio Ceferino.

El violento episodio se registró alrededor de las 15:00 horas y fue denunciado por familiares de la víctima, quienes señalaron como presunto agresor a un vecino que padecería trastornos de salud mental.

Según el reporte médico inicial, el joven sufrió cinco puñaladas en la zona de la cabeza, por lo que debió ser trasladado de inmediato al hospital local. Allí, los profesionales de la salud le realizaron al menos 22 puntos de sutura debido a la gravedad de las heridas.

En tanto, las fuerzas de seguridad ya intervienen en el caso con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las medidas judiciales correspondientes.