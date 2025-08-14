Brizuela cruzó al SOEM de Pedro Mansilla: “Guarda silencio sobre la deuda millonaria de su intendente con la Caja”

El ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela, cuestionó con dureza la actitud de Pedro Mansilla, Secretario General del SOEM de Río Gallegos, por reclamar mejores prestaciones en la Caja de Servicios Sociales sin mencionar la negativa del intendente Pablo Grasso a realizar los aportes correspondientes.

“Es llamativo que el sindicato municipal haga reclamos a la obra social y, al mismo tiempo, guarde silencio sobre el incumplimiento de su propio empleador. Esta omisión no es ingenua, es claramente una complicidad”, afirmó Brizuela.

Una deuda que erosiona el sistema

El funcionario advirtió que la falta de aportes municipales no solo “rompe el sistema solidario que sostiene la salud de los trabajadores”, sino que también pone en riesgo el sistema jubilatorio provincial.

La deuda del Municipio de Río Gallegos con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales, por ser el municipio más importante de la provincia, se vuelve cada día más abultada y millonaria.

“Cada mes que el intendente no deposita lo que corresponde, la deuda crece y el daño al sistema es mayor. Es una bomba de tiempo que terminarán pagando todos los santacruceños y que genera desigualdades que hace que sea cada vez más inviable sostener su funcionamiento", recalcó.

“El SOEM no puede exigir mejoras en la obra social si el intendente que ellos respaldan es uno de los principales responsables de desfinanciarla. Reclamar por un lado y encubrir por el otro es hipocresía pura y más en épocas electorales”, concluyó el ministro.